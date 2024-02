Les prévisions cycloniques pour février et mars

Les services de Météo France font le point sur les prévisions cycloniques pour les deux prochains mois dans une publication sur les tendances météo entre début février et début mars.

Un ou deux systèmes dépressionnaires mi-février ?

Plusieurs zones de basses pressions devraient se démarquer durant la semaine prochaine. Selon Météo France, c’est la zone la plus proche des terres (entre le Nord-Est de Madagascar et l’archipel des Chagos) qui aurait plus de risques de se former.

Si elle donne naissance à un système dépressionnaire, ce dernier devrait se déplacer vers le Sud ou le Sud-Est, comme ses prédécesseurs de la saison cyclonique.

Un risque en février, puis une reprise en mars

Les services de Météo France voient plus loin que la mi-février. En effet, après cette phase plutôt active durant la deuxième semaine du mois, le calme devrait revenir rapidement.

Mais une nouvelle hausse des risques de formation de tempête est attendue décès début mars.