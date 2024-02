Météo à La Réunion : Le tant attendu retour du beau temps

Météo France annonce la fin d'une période pluvieuse à La Réunion. Les prochains jours devraient être plus secs et même plus frais.

Une nette amélioration des conditions météorologiques est prévue à partir de ce vendredi à La Réunion. Une série d’intempéries avaient marqué l’île, surtout la moitié Sud, depuis les passages du cyclone Belal et de la tempête Candice. Des fortes pluies dévastatrices pendant lesquelles quatre personnes ont perdu la vie et d’importants dégâts ont été recensés à l’Étang-Salé, Saint-Louis, Saint-Joseph, la Petite-Île et Le Tampon. Une demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle est en cours.

Météo France prévoit un temps beaucoup plus sec à partir de ce vendredi et jusqu’à ce lundi. Une masse d’air plus sèche doit remonter par le Sud et s’installer pour le week-end et le début de la semaine prochaine, expliquent les experts qui annoncent « un répit bienvenu pour les zones touchées par les pluies abondantes récentes. »

« Cet air sec sera aussi beaucoup plus frais, avec donc une nette baisse des températures à la clé et un air plus respirable », précisent-ils. Les prévisionnistes de Météo France ajoutent : « Après un mois de janvier particulièrement chaud et moite, c’est même une fraîcheur atypique pour un début février (statistiquement le cœur de saison chaude) qui est attendue pour quelques jours, atteignant son paroxysme entre dimanche 4 et lundi 5 février.«