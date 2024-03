Le Quotidien : Les élus du personnel regrettent des offres de rachat sans reprise des journalistes

Les élus du personnel du Quotidien de La Réunion font le point sur la situation du journal suite à la réunion du comité économique et social où les trois offres de reprises du média ont été présentées par l'administrateur judiciaire.

Communiqué

Reprise du Quotidien : les offres jugées recevables, des améliorations nécessaires

Suspendue le 4 mars dans l’attente de la validation de l’expertise demandée par les élus Solidaires-SNJ, la réunion du comité économique et social (CSE) du Quotidien consacrée à la présentation des offres de reprise s’est tenue cet après-midi. Lors de ce CSE, l’administrateur judiciaire, Me Nicolas Gricourt, a indiqué que les trois offres déposées le 29 février étaient recevables. Ces offres émanent de Media Capital Réunion (Henri Nijdam), d’ICP Roto (Alfred ChanePane) et de Newco (Jacques Tillier).

Recevables, ces trois offres demandent néanmoins à être précisées et améliorées. Ce travail, sous l’égide de l’administrateur judiciaire, se déroulera jusqu’au 22 mars à minuit, date limite pour déposer les offres définitives. D’ici là, les élus souhaitent auditionner les candidats à la reprise. À ce stade, les élus s’étonnent et regrettent que les trois offres proposent une reprise sans

aucun des 36 journalistes. Il est à leurs yeux inconcevable qu’un journal perdure sans sa rédaction. Les membres du CSE souhaitent que la période qui s’ouvre permette des avancées sur ce point crucial.

Les représentants du personnel du Quotidien