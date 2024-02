Le point sur la Tempête Eleanor

Bulletin du 22 février à 10h28 locales de La Réunion (09h28 locales de Mayotte) :

FORTE TEMPETE TROPICALE numéro 7 (ELEANOR)

Informations sur le système :

-La forte tempête tropicale ELEANOR se situe à 10h locales à un peu moins de 100 km au nord-est de l’île Maurice et continue de se déplacer vers le sud-sud-ouest. Elle pourrait se renforcer dans un timing assez court, dans le courant de l’après-midi toujours au stade de tempête, avant débuter une phase d’affaiblissement plus marquée à partir de samedi puis elle devrait se combler en fin de week-end.

– Eleanor devrait passer entre 50 et 100 km à l’est de l’île Maurice aujourd’hui avec un scénario d’influence plus ou moins marquée en fonction de la distance au passage. Des rafales de vent, une mer très forte ainsi que des fortes pluies potentiellement torrentielles sont possibles dans les prochaines heures et jusqu’à ce jeudi soir sur l’île sœur.