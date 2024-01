La fille des députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière placée en garde à vue pour apologie du terrorisme

L’attaquant d’Al-Ittihad, a été photographié dans un hôtel à Maurice, avec son ex réunionnaise et mère de deux de ses enfants. Les images ont été diffusées par l’agence de presse Backgrid. Le Ballon d’or 2022 y est vu en train de passer du bon temps avec son ancienne compagne qui est installée à La Réunion avec sa fille et son fils depuis leur séparation.