Journée mondiale du diabète : La Saline à l’heure du dépistage et de la prévention

Pour l’édition 2023 de la journée mondiale du diabète, c’est à la maison de la santé de la Saline que la mairie de Saint-Paul et le CHOR ont donné rendez-vous à la population. Si les aînés étaient bien sûr l’un des publics à convaincre, de nombreux jeunes ont également fait le déplacement. Avec 10% de la population concernée, et une hausse de 2 à 3% du nombre de patients par an, la prévention sur l’alimentation et les bienfaits de l’activité sportive sont à apprendre dès le plus jeune âge.

Pour le médecin Jean-Hugues Gatina, endocrinologue au CHOR, il est important “de se retrouver en dehors des soins. Je suis heureux de me déplacer dans les quartiers, à la rencontre de la population, pour continuer le travail de dépistage”.

“Nous avons pris la décision à Saint-Paul de plus avoir de nouveaux fast-food”

Ainsi, de nombreux ateliers étaient proposés aux participants. Séances de sophrologie, conseils et examens de podologie, consultations diététiques, tests auditifs gratuits, dépistage du diabète ou encore ateliers alimentaires. “Il est important de marquer cette journée mondiale, car il faut continuer à faire de la prévention et de l’information. Cette action doit être constante”, précise le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. Ainsi, l’édile précise : “Nous avons voulu mettre en place une politique de santé sur la commune et cela passe par mieux manger. Et c’est pour ça que nous avons pris la décision à Saint-Paul de plus avoir de nouveaux fast-food”.

De plus, les gramounes comme les jeunes ont pu profiter d’une journée en musique, grâce à la participation de Thierry Gauliris. Le chanteur de Baster a repris pour le plus grand plaisir des participants des chansons créoles comme des airs internationaux.