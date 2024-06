Indemnités de logement : Didier Robert pourrait ne pas être poursuivi

Mai 2021, reconnu coupable d’abus de biens sociaux et de non-déclaration de certains revenus à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l’ex-homme fort de la Région était condamné à trois ans d’inéligibilité et 15 mois de prison avec sursis dans l’affaire des musées régionaux. Il était relaxé des chefs d’inculpation de concussion et de prise illégale d’intérêts. Après avoir annoncé faire appel, il s’était finalement désisté.

Trois ans après cette condamnation, Didier Robert, dernièrement relaxé dans l’affaire des emplois de cabinet, est toujours inquiété dans celle qui concerne des indemnités de résidence (dites de séjour ou de logement) qu’il aurait indûment touchées entre 2016 et 2019. L’ancien président de la Région aurait perçu une indemnité journalière supérieure au montant du loyer qu’il réglait à l’époque pour sa maison dionysienne. Le bail stipulait en effet un montant mensuel de 2.300 euros alors que Didier Robert touchait de la part du Conseil régional environ 2.800 euros par mois d’indemnité pour se loger. Soit un préjudice présumé de 134.280 euros au total.

En décembre 2022 d’ailleurs, le comptable de la Région Réunion était condamné par la Chambre régionale des comptes pour avoir réglé à Didier Robert ces indemnités de résidence de 90 euros par jour entre 2016 à 2019 en l’absence de pièces justificatives suffisamment précises et cohérentes pour déterminer ce montant. En 2016, l’opposition avait dénoncé l’augmentation de ces indemnités de Didier Robert.

Début juin, Didier Robert a été de nouveau été entendu dans la continuité de la même affaire. Lors de son audition de décembre 2022, celle-ci s’était brutalement achevée. L’avocat de l’intéressé, Me Philippe Creissen, indique que le policier en charge d’entendre son client ne lui avait pas donné la possibilité de lui parler. L’enquêteur avait souhaité un changement d’avocat, précise la robe noire. La procureure de la République a finalement décidé qu’un nouvel enquêteur reprendrait l’audition 18 mois plus tard.

Désormais complet, l’étude du dossier est toujours en cours au niveau du parquet confirme Véronique Denizot qui n’a pas encore décidé d’éventuelles poursuites devant le tribunal correctionnel. De son côté, Me Creissen déplore ne pas avoir encore eu accès au dossier et attend que la magistrate lui donne la possibilité de faire des remarques. L’avocat de St-André estime que sur le sujet, la Chambre régionale des comptes a fait « une erreur d’appréciation juridique » dans son rapport. La même erreur qui a été faite dans l’affaire des emplois supposés fictifs de la région et dans laquelle les 11 prévenus poursuivis, dont Didier Robert, ont été blanchis par les juges correctionnels. « Le procureur financier s’est intéressé uniquement au loyer de l’habitation du président », détaille Me Creissen.

La CRC dans son rapport n’aurait en effet pris en compte que le montant du loyer. Mais le logement de l’ancien président comportait une piscine à entretenir et surtout ce dernier assumait les charges classiques : l’ameublement, les taxes, l’assurance habitation. « Le coût réel du logement de mon client dépasse largement l’indemnité allouée », tacle son conseil.

Ce dernier insiste également sur le fait que le domicile du président était également utilisé pour des réceptions officielles, ce qui a nécessité des dépenses à prendre à compte, « des dépenses traçables que le parquet doit trouver, car cette partie de l’enquête lui incombe ». Didier Robert était logé pendant sa présidence dans une maison située à La Montagne par nécessité impérieuse de service et dans la continuité du service public. « Il a dépensé plus de 3000 € par mois pour ce logement », conclut Me Creissen.