Grisaille et pluie attendues aujourd’hui

A la mi-journée la couverture nuageuse s'étend à l'ensemble de l'île, les averses deviennent plus fréquentes dans l'intérieur des terres.

Le lever du jour est plutôt clément et le début de matinée ensoleillé sur l’essentiel. Dès le milieu de la matinée des nuages de développement diurnes viennent s’emparer des premières pentes et laisser échapper quelques averses. Cependant le littoral reste à l’abri de la grisaille.

L’alizé se renforce légèrement avec des pointes voisines de 50 km/h entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel en passant par Saint-Pierre et 40/50 km/h entre Sainte-Rose et le Chef-Lieu. Vers la Pointe des Galets, après des brises matinales, le vent de Nord-Est s’établit l’après-midi atteignant 50 km/h en rafales. Peu ou pas de vent à signaler dans l’intérieur.

La mer est belle à peu agitée au Nord mais agitée au Sud.