Fèt Kaf : Gaëlle Lebon accuse Johnny Payet de manoeuvrer pour favoriser la Gauche

Gaëlle Lebon réagit aux propos du maire de la Plaine des Palmistes et délégué RN concernant les célébrations du 20 décembre. La présidente de Présidente de Rassemblement Réunion et candidate Reconquête à Saint Denis y voit une stratégie "pour favoriser ses amis de la gauche".

Communiqué de Gaëlle Lebon, présidente de Rassemblement Réunion :

À la suite des déclarations de Johnny Payet, maire de la Plaine des Palmistes et délégué RN au sujet de la FET KAF, il est évident que tout cela est une stratégie de sa part pour favoriser ses amis de la gauche avec qui il collabore ouvertement et médiatiquement.

M. Morel et M. Payet, qui siègent tous 2 au conseiller régional dans la sois disant « opposition » sont les béni oui oui de la présidente de région communiste en approuvant toutes ces décisions et ont d’ailleurs expliqué que leur mandat à la région ne leur permet pas de s’opposer a Mme bello . Cela montre clairement leur manque de courage et de volonté pour réaliser les changements nécessaires à notre territoire.

Je dis aux Réunionnais de se méfier des feuilles vacoa qui pensent qu’en changeant d’étiquette on oubliera ce qu’ils ont toujours été c’est à dire des lâches , et j’espère qu’ils seront sanctionnés dans les urnes.