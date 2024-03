Dimitri Payet prêt à rejoindre l’Equipe de France aux Jeux Olympiques

Dimitri Payet a retrouvé sa forme d’antan. L’attaquant réunionnais qui joue au Vasco de Gama FC est de plus en plus décisif au fil des matchs. Il a notamment énormément contribué à la qualification de son club pour les demi-finales du Championnat de Rio avec un but et deux passes décisives.

Le Réunionnais répondait vendredi aux questions de L’Equipe.fr. Il a évoqué sa forme étincelante des dernières semaines et son niveau de nouveau compétitif. Dimitri Payet a évoqué lors de cet entretien son désir de rejoindre l’Equipe de France lors des Jeux Olympiques à Paris durant l’été.

« Il n’y a que trois places. Je suis à la disposition de la France. Je sais ce que c’est de jouer un Euro dans mon pays et c’était extraordinaire. En revanche, j’ignore ce que c’est de disputer les JO. En tant que Français, j’aimerais bien vivre une telle expérience. Ça me plairait oui. Je suis à la disposition de l’équipe de France, qu’elle quelle soit. On verra bien. Il y a un sélectionneur (Thierry Henry) qui fera ses choix, je suis tranquille avec ça. »

Le tournoi de football des Jeux Olympiques met en compétition une dizaine d’équipes. 18 Bleuets composeront l’équipe de France, mais Thierry Henry pourra aussi choisir trois joueurs de plus de 23 ans qui pourront rejoindre les Espoirs sur la pelouse.