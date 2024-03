Vidéo : Un Dimitri Payet étincelant qualifie Vasco de Gama en demi-finale

Si le Vasco de Gama avait évité de peu la relégation dans le championnat brésilien lors de la dernière saison, le championnat de Rio se révèle beaucoup plus tranquille pour Dimitri Payet et ses coéquipiers. Après les 11 journées que compte ce championnat régional, les blanc et noir sont parvenus à décrocher la troisième place du classement, synonyme de qualification.

Opposé au Portuguesa RJ, les camisas negras n’ont pas fait dans la demi-mesure en étrillant leur adversaire 4 buts à 0. Dimitri Payet a de nouveau brillé avec une performance exceptionnelle, en inscrivant un but dès la 3e minute et en offrant deux passes décisives.

Depuis la reprise, l’ex-international affiche une condition physique remarquable depuis le début de l’année. Cette performance a contribué à la victoire écrasante de son équipe contre le Portuguesa RJ, sur le score de 4-0.

Cette victoire a permis de dépasser Botafogo qui s’est incliné lors de cette ultime journée. Vasco de Gama a donc assuré sa place en demi-finale du championnat de Rio prévue pour le 10 mars et pourrait aboutir à un premier trophée pour le Réunionnais.