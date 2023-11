La compagnie aérienne nationale malgache interrompt provisoirement ses dessertes long-courrriers et régionales, dont celle de La Réunion, en raison de graves difficultés financières.

Dans un communiqué adressé hier à ses partenaires et clients, le directeur général de Madagascar Airlines Thierry de Bailleul a confirmé les informations du site malgache 2424.mg qui annonçait l’interruption de toutes les dessertes long-courriers et régionales effectuées par la compagnie nationale.

« La situation financière de la compagnie était devenue préoccupante avec entre autres un niveau d’endettement au-delà de ce qu’elle pouvait supporter », détaille Thierry de Bailleul, qui parle de « pertes abyssales » liées au « modèle d’exploitation long-courrier avec location d’avion en régime ACMI (avec équipage et maintenance inclus) ».

Le DG de l’ex-compagnie Air Madagascar indique que « les effets combinés de l’ACMI et du prix du kérosène faisaient perdre mensuellement près de 2,8 millions de dollars à la société ». Afin de mettre un terme à l’hémorragie , la direction a choisi de suspendre « provisoirement » ses vols long-courriers et régionaux pour se recentrer sur les vols domestiques, le temps, dit-elle, de développer une nouvelle stratégie.

Un plan d’affaires dénommé Phenix 2030, basé sur « l’emprunt et les prises de participation », est par ailleurs évoqué dans le communiqué. A quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle (16 novembre), la confirmation des déboires financiers de Madagascar Airlines entache encore un plus le bilan du candidat et président sortant Andry Rajoelina.