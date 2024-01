Comores : Scènes d’insurrection après l’élection d’Azali Assoumani

Le dépouillement des urnes n’a jamais été aussi rapide : l’archipel des Comores a réélu ce dimanche 14 janvier son président sortant Azali Assoumani à la tête du pays, avec 33.209 voix, soit 62,97% des suffrages exprimés selon le décompte officiel de la commission électorale (Ceni), très contesté dans le pays.

L’ancien militaire au passé trouble conserve son fauteuil avec un taux de participation de seulement 16,30%, bien éloigné de l’estimation de 60% avancée par la Ceni à nos confrères de RFI au soir du vote.

La participation au vote se borne à 55.258 électeurs, alors que le scrutin pour l’élection des gouverneurs aurait déplacé plus de 189.000 électeurs, toujours selon RFI. Sur les réseaux sociaux, l’opposition et la population ont dénoncé des bourrages d’urnes et des fraudes.

La contestation s’est étendue dans les rues de la capitale Moroni ce mercredi, selon des vidéos circulant sur le réseau social X.