[Communiqué] Saint-Benoît : Les écoles remises à neuf durant les vacances

La Ville de Saint-Benoît annonce la rénovation et l'embellissement de ses écoles publiques, avec des travaux réalisés pendant les vacances et une expérimentation éducative inédite pour la rentrée.

**LES ÉCOLES REMISES À NEUF DURANT LES VACANCES**

Cette année, la Ville de Saint-Benoît consacre un budget conséquent à la rénovation et à l’entretien des écoles publiques. Plus d’un million d’euros ont été alloués pour la réhabilitation des établissements scolaires, 135 000 € pour l’achat de mobiliers (classes et réfectoires), et 6 000 € pour l’équipement des classes ULIS.

Rénovation des écoles durant les vacances

Pendant les vacances de juillet/août, sept écoles ont bénéficié de travaux de rénovation :

– Primaire Alexis de Villeneuve : peinture, étanchéité, sanitaires

– Maternelle Girofles : peinture et étanchéité

– Primaire André Duchemann : peinture et étanchéité

– Élémentaire Younousse Issa : peinture et étanchéité

– Maternelle Bougainvilliers : plafond du réfectoire

– Élémentaire André Hoareau : étanchéité

– Primaire Maxime Fontaine : étanchéité, toiture

D’autres écoles seront concernées par des petits travaux d’amélioration au cours de l’année scolaire (blocs sanitaires, brasseurs d’air, etc.), avec pour objectif de rendre chaque établissement aussi agréable que possible pour les élèves, les enseignants, et le personnel communal.

Coût total des travaux : 900 000 €.

Des jardins fleuris et des potagers à l’école

Pendant les vacances, les gardiens des écoles, les agents d’entretien, ainsi que les services techniques de la Ville se sont mobilisés pour réaliser divers travaux de nettoyage et d’embellissement. Des jardinières ont été installées dans plusieurs écoles : Emilie Moreau, Alexis de Villeneuve, Reine Pitou, André Marimoutou, Beaulieu, Girofles, et La Poussinière. Grâce à cette initiative de la Ville, les élèves pourront planter des fleurs et des plantes aromatiques, et apprendre à cultiver des fruits et légumes, les sensibilisant ainsi à la préservation de l’environnement et à l’équilibre alimentaire.

École maternelle André Hoareau : rénovée, libérée !

Pour rappel, au mois de mars, l’école élémentaire André Hoareau avait rouvert ses portes aux élèves et accueilli en plus 180 marmailles de l’école maternelle, répartis dans 3 salles spécialement aménagées pour eux. Une autre partie des élèves avait été transférée à l’école La Poussinière avec un système de navettes, permettant ainsi à tous les enfants de retrouver une scolarité normale.

Début juin, les travaux de décontamination des salles de classe ont débuté à l’école maternelle. L’ensemble du mobilier des salles a été évacué pour permettre la dépose du faux plafond et un nettoyage en profondeur des murs, des portes et des fenêtres. Les peintures intérieures ont été refaites, et des brasseurs d’air ainsi que des modulaires ont été installés. Par ailleurs, deux modulaires supplémentaires ont été installés pour permettre l’ouverture de deux nouvelles classes à la rentrée. Suite aux nouvelles analyses de l’air réalisées début juillet, il n’y a plus de traces d’insecticides dans les salles de classe. L’école maternelle André Hoareau pourra donc rouvrir ses portes à la rentrée.

Coût total des travaux : 121 740 € / Installation des modulaires : 61 790 €.

La magie de la SPL OPÉ à l’école Denise Salaï

Dès la rentrée, la Ville de Saint-Benoît va mener une expérimentation inédite. La SPL Oser Pour l’Éducation (OPÉ) va animer les temps périscolaires et, en exclusivité sur l’île, les pauses méridiennes des élèves de l’école Denise Salaï.

Depuis 2020, la SPL OPÉ conçoit, pour le compte de collectivités locales, des accueils de loisirs participant à la réussite éducative des jeunes réunionnais. Société à taille humaine, les 300 collaborateurs de la SPL OPÉ participent quotidiennement au bien-grandir des enfants. Acteur majeur de l’éducation, la SPL OPÉ investit sur la jeunesse pour porter l’ambition d’un avenir prometteur.

Le quotidien des enfants à l’école Denise Salaï sera rythmé par des activités d’éveil corporel et de bien-être avant l’école, des kits d’animation adaptés à tous les âges après le déjeuner, et un moment goûter après l’école. Que ce soit à travers des loisirs créatifs, des moments de détente ou des défis stimulants, le développement et l’éveil des enfants restent au cœur du programme d’animation. La qualité et l’innovation des activités proposées favorisent ainsi l’épanouissement des enfants et la lutte contre la reproduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge. Les enfants sont assurés de bien grandir avec ces journées pleines de pep’s, de rigolade et de bienveillance.