Cirest : Un retour à une SEM pas exclue pour la SPL Estival

Malgré la hausse d’un certain nombre de charges, « l’ambition demeure intacte pour rattraper nos retards structurels », assure Patrice Selly, à l’occasion des voeux de l’intercommunalité. À commencer par la livraison de la première portion du TCSP de Saint-Benoit, comprise entre le GHER et le rond-point des Plaines, dont la livraison est attendue d’ici un mois. Pour rappel , 6 à 7 millions d’euros avaient été engagés sur ce premier tronçon. Le démarrage de la seconde portion bénédictine, sur l’avenue Auguste de Villèle, est attendue quant à elle dans le courant de l’année, et la dernière, sur l’avenue Jean-Jaurès, en 2025. Toujours dans le domaine des mobilités, la Cirest a engagé des études sur les créations de voies dédiées aux vélos et porte notamment une réflexion avec la Cinor pour un prolongement du réseau BAOBAB via une liaison directe entre Saint-Benoit et Quartier-Français.

« Nous avons également réceptionné des ouvrages importants sur la potabilisation de l’eau aussi bien à Bras-Panon qu’à Saint-André et la Plaine-des-Palmistes. Nous allons poursuivre nos efforts sur les communes de Saint-Benoit et de Sainte-Rose dans les années à venir », indique Patrice Selly. Outre la question de l’eau potable, l’intercommunalité de l’Est va rechercher de nouveaux forages en 2024 pour faire face aux épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents dans la région la plus arrosée de l’île.

Une avancée supplémentaire sera également faite en 2024 sur la station d’épuration de Saint-André, « un ouvrage extrêmement important pour le territoire », ajoute Patrice Selly. Des études finales vont être lancées en 2024 pour une mise en chantier attendue à compter de 2025.

Dans le domaine économique, la Cirest espère que la commercialisation des premières parcelles issues de l’extension de la ZA Paniandy à compter de fin 2024. « C’est plusieurs dizaines d’entreprises qui pourront être accueillies avec à la clé la création de plusieurs centaines d’emplois également », prévoit la présidence.

SPL Estival : un nouveau directeur arrive début février

Autre annonce faite par le président de la Cirest durant ses voeux, l’arrivée d’un nouveau directeur général au sein de la SPL Estival à compter du 5 février prochain. Après un conflit social particulièrement tendu, la direction et les grévistes étaient parvenus à un accord le 14 décembre dernier prévoyant notamment un zéro licenciement (SPL Estival : Accord signé entre les syndicats et la direction).

« Le redressement judiciaire se poursuit, un accord collectif a été signé avec les syndicats. Aujourd’hui les salariés sont au travail et les usagers ont retrouvé le service public de transport urbain au sein du réseau. Nous allons poursuivre ce redressement en 2024 car elle n’est pas totalement réglée », indique Patrice Selly, et ce malgré les 1,1 million d’euros supplémentaires au titre de la contribution forfaitaire de la Cirest pour 2024 et de l’abondement du capital social. Des discussions sont en cours avec le Département pour une entrée de ce dernier dans le capital de la société. Des réflexions sont également menées quant à une restructuration juridique de la SPL qui pourrait retrouver un statut de SEM.