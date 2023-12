Ciel nuageux et averses dans le nord et l’est

Le week-end s'annonce chaud et humide avec de possibles averses orageuse.

Au lever du jour, le ciel est très nuageux sur l’ensemble de l’île avec quelques averses, notamment sur le Nord et l’Est. Ces averses se multiplient au fil des heures et gagnent l’intérieur tout en augmentant en intensité. Elles peuvent même localement prendre un caractère orageux en cours d’après-midi, notamment sur le massif du Volcan.

De Saint-Pierre à Saint-Paul, les précipitations sont plus rares mais le ciel demeure souvent bien nuageux.

Les températures maximales atteignent les 27 à 30°C sur le littoral, 21 à 24°C dans les cirques et 17 à 18°C au Maïdo et au Volcan.

L’alizé souffle modérément avec des pointes voisines de 50 entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel et 40 km/h entre Champ-Borne et Saint-Denis. Temporairement le vent de Nord-Est entre en Baie de la Possession en journée avec des rafales à 40km/h.

La mer est agitée de Saint-Pierre à la Pointe de la Table puis le devient progressivement jusqu’à la Pointe des Aigrettes avec l’arrivée dans l’après-midi d’une petite houle de Sud-Sud-Ouest de 1 mètre 50 à 2 mètres. Ailleurs elle demeure peu agitée.