La grande Une St-Denis : Chiots torturés dans un squat, l'association Apeba interpelle le préfet

L'association pour la bienveillance animale recherche de toute urgence des familles d'accueil pour accueillir neuf chiots sauvés de justesse de mains maltraitantes. Queue coupée à vif, violence, les petites bêtes sont apeurées alors que six ont disparu. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 13:59

C'est dans un nouveau squat de l'horreur, une maison abandonnée rue Fontaine à St-Denis qu'une quinzaine de chiots ont été repérés. Victime de maltraitance, ils ont été récupérés ce mardi par les bénévoles de l'association APEBA qui recherchent des familles d'accueil. Les jeunes chiens devraient être placés en famille d'accueil par deux ou trois afin de ne pas être séparés après ce qu'ils ont subi (croquettes, accessoires et couvertures fournis).



APEBA parle de chiens estropiés et rapporte des queues coupées à vif. Seuls neuf d'entre eux ont retrouvés ce jour et sortis du squat. Les six petits Royal Bourbon et le trio de petits Pinshers ont été mis à l'abri pour la nuit mais que sont devenus les autres ?





L'association lance un appel au préfet de la Réunion afin que la police, la mairie du chef lieu et les associations unissent leurs forces pour faire cesser ces horreurs. Selon nos informations, la maison en question était abandonnée depuis un mois environ suite à sa vente. Un bailleur social se serait porté acquéreur afin d'y construire des logements.



Les personnes intéressées peuvent contacter l'APEBA via leur page Facebook de toute urgence.