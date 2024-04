Errance animale : Les retards de subventions mettent les associations en péril

Les associations APEBA et REVEZ, qui luttent contre l'errance animale à La Réunion, font face à des retards de subvention entraînant une incapacité à rembourser les frais vétérinaires et mettant en péril la continuité de leurs actions de stérilisation et d'éducation.

Le communiqué :

Dans le cadre du plan de relance, les associations de protection animale ont été appelées à présenter des projets qui participent à la lutte contre l’errance animale. Parmi les projets retenus et éligibles à une subvention de l’État, on retrouve notamment ceux portés par les associations APEBA et REVEZ.

Les objectifs principaux de ces projets concernent la stérilisation et l’identification de chiens et de chats et la sensibilisation des jeunes publics. Si l’association APEBA devait percevoir 325 000€, l’association REVEZ a, quant à elle, présenté des projets s’élevant à 45 650€.

Ces structures n’ont évidemment pas les moyens d’avancer des sommes aussi élevées et il était question de percevoir l’argent au fur et à mesure que les dépenses étaient justifiées.

Des subventions en attente de paiement

Or, les fonds qui auraient dû être versés ont été restitués à Paris en décembre 2023, sans que REVEZ n’ait été prévenu. Ils devaient être de nouveau disponibles en février mais depuis, malgré de nombreuses relances, aucun versement n’a été effectué et les dettes s’accumulent.

Les conséquences sont désolantes puisque, concernant REVEZ, c’est près de 10 000€ qui ne peuvent être remboursés aux vétérinaires qui ont participé bénévolement à la mission de stérilisation avec des étudiants vétérinaires en août 2023. Cette somme correspond notamment à la location des taxis animaliers et aux frais médicaux (matériel chirurgical, produits anesthésiants…). Ce qui remet en cause l’engagement des professionnels pour le renouvellement d’une telle mission en 2024.

APEBA ne peut pas non plus honorer les 35 000€ de frais vétérinaires liés à ses missions de stérilisation et d’identification solidaires, ce qui bloque toutes les actions engagées par l’association auprès des vétérinaires jusqu’à ce que la situation soit régularisée.

Les deux associations demandent à être reçues à la préfecture afin de trouver une solution pour poursuivre leurs actions.

REVEZ ET APEBA, EN QUELQUES CHIFFRES…

Stérilisation et identification

Une des actions priorisée par les associations de protection animale et défendue depuis longtemps par l’ensemble des acteurs est la stérilisation. Elle permet en effet de réguler le nombre de naissances et, sur le long terme, de réduire l’errance animale.

Entre octobre 2022 et décembre 2023, APEBA a pu faire stériliser environ 150 animaux par mois, soit 1 045 animaux au total, ce qui est plus que certaines intercommunalités. Ce chiffre est tombé à 30 par mois à partir de novembre 2023 et il ne cesse de décroître.

REVEZ organise de son côté des campagnes de stérilisation ponctuelles en partenariat avec des vétérinaires qui encadrent des étudiants vétérinaires pour pratiquer les actes médicaux. Cela aura permis de stériliser en 2 semaines de mission 143 animaux en 2022 et 241 en 2023.

Sensibilisation et éducation

Une étudiante vétérinaire en plein acte de stérilisation lors de la campagne REVEZ 2022

Chacune de ces associations a créé des outils validés par le rectorat de La Réunion afin de sensibiliser dès le plus jeune âge à la bientraitance animale. APEBA propose un kit marmailles constitué d’une douzaine de jeux, puzzles et quizz et propose des interventions dans les établissements scolaires. Ce kit est constitué de plusieurs jeux et ateliers pour les jeunes enfants scolarisés en école élémentaire et au collège.

REVEZ a créé une mallette pédagogique à destination des enseignants, animateurs… afin que ceux-ci aient des outils « clé en main » pour sensibiliser les plus jeunes (de la maternelle au lycée) sur les besoins des chiens et des chats. Parallèlement, des interventions avec un comportementaliste canin ou félin sont proposées afin de donner du sens à la partie théorique.

Un film documentaire et un album jeunesse sur le thème de l’errance animale à La Réunion ont été produits par REVEZ et sont également disponibles.

Depuis 2022, REVEZ a également mis en place l’accueil ponctuel d’un chien issu de sauvetage dans une école de La Possession. Zack, c’est son nom, intervient ponctuellement auprès des enfants de petite section jusqu’au CM2

L’INQUIÉTUDE CROISSANTE DES ASSOCIATIONS ET DES BÉNÉVOLES

Avec près de 100 000 chiens dans nos rues et un nombre de chats difficile à estimer, l’ensemble des bénévoles de la protection animale tire aujourd’hui la sonnette d’alarme.

Les actions des associations permettent de sauver entre 8 000 et 10 000 animaux par an, sans subvention, alors que les fourrières euthanasient plus de 10 000 animaux chaque année pour un coût estimé à 5 millions d’euros, payés par les contribuables.

Par ailleurs, l’augmentation drastique des frais de transport aérien des animaux en soute (de 75€ initialement à plus de 200€ aujourd’hui selon la compagnie) va réduire au moins de 60% le nombre de sauvetages de chiens et de chats sur notre territoire.

Si les associations ne perçoivent plus l’intégralité de leurs aides, la situation risque vite de devenir ingérable.