Environnement, protection animale : Quand Marion la di, Marimoutou la fé

Ce jeudi, l'équipe Mission Protection réalisait un cleanwalk au volcan afin de ramasser les déchets. Une action en faveur de l'environnement et de la protection animale organisée pour la deuxième fois à La Réunion par l'entreprise Ultra Premium Direct, en collaboration avec l'association YouCare. Pour porter la voix de la nature et des animaux, plusieurs personnalités venues de métropole aux côtés de notre Miss Réunion 2022, Marion Marimoutou.

La fraîcheur au volcan de ce jeudi matin laisse présager que l’hiver approche. Mais si les saisons changent, ce n’est malheureusement pas le cas des mauvaises habitudes pour les makots qui laissent encore derrière eux leur néfaste cortège de déchets. C’était donc une bonne surprise pour les visiteurs du volcan de voir des bénévoles ramasser les ordures aux premières lueurs du jour.

Là où la situation est devenue cocasse, c’est que ni les touristes, ni les élèves en sortie scolaire n’ont reconnu les célébrités à l’œuvre dans cette opération de coup de propre. En effet, l’équipe Mission Protection qui nettoyait le Pas de Bellecombe était composée d’influenceurs et de YouTubeurs aux millions d’abonnés : Noholita, Gaelle Garcia Diaz, Natoo, Noholito.

Protéger les animaux et leur environnement

Une présence sur l’île qui est due à la société Ultra Premium Direct, spécialiste de l’alimentation animale, qui a monté cette équipe Mission Protection en 2022 lors de son premier passage sur l’île. Après Marseille l’année dernière, les voilà de retour dans l’île pour plusieurs actions en faveur de l’environnement et de la protection.

Avant ce « cleanwalk » au volcan aux côtés de l’Association PropRéunion, l’équipe avait replanté du corail avec l’Association Corécif pour lutter contre la mortalité dans les lagons. Ils ont également aidé à sensibiliser à la protection des espèces d’oiseaux endémiques de l’île en voie de disparition (Le Pétrel de Barau et le Papangue), en partenariat avec la SEOR (Société d’Études Ornithologiques de La Réunion).

Depuis 10 ans, l’entreprise Ultra Premium Direct s’engage pour la protection des animaux et de l’environnement. L’entreprise accompagne les associations qui œuvrent pour cette cause. Hier, 550 kg de croquettes ont été remis à la SPA du Nord, et 20 chats et 7 chiens seront ramenés dans l’Hexagone.

« Les animaux sont une richesse pour la planète. Encore faut-il que cette planète, cet habitat naturel soit préservé. Donc, il est important, dans le cadre de la protection des animaux, de protéger aussi leur habitat naturel. C’est pour ça qu’on est là. Pour ramasser des déchets, pour préserver la nature afin que les animaux puissent vivre en harmonie avec l’homme et la nature », explique Sophie Wincker, la co-fondatrice d’Ultra Premium Direct.

Des mégots, encore des mégots, toujours des mégots

Et forcément, lorsqu’on pense protection animale à La Réunion, la question de l’errance et de la maltraitance arrive malheureusement trop vite. C’est d’ailleurs pourquoi l’association YouCare est engagée dans cet événement. Avec une antenne créée dans l’île il y a deux ans, YouCare prend en charge des animaux domestiques et travaille à leur trouver des adoptants, ici ou en métropole.

Après plusieurs étapes consacrées aux animaux, Thomas Moreau, le président de l’association YouCare, avait également un message à faire passer. « Malheureusement, au quotidien, on voit des déchets partout, mais le mégot est un déchet extrêmement polluant. Un mégot va polluer 500 litres d’eau. C’est un déchet qu’il est extrêmement important de jeter dans une poubelle. On en retrouve partout, quel que soit l’endroit ou le pays », souligne-t-il.

« Interdiction de faire venir des gens sans Môrion »

Mais si des influenceurs ont traversé la mer pour cette action, il était nécessaire d’avoir une ambassadrice de marque pour représenter La Réunion. Une charge qui peut s’avérer lourde pour le commun des Réunionnais, mais qui s’appelle un jeudi de travail pour une Miss Réunion. Et parmi les reines qu’a connues notre île, il était inconcevable pour Marion Marimoutou de ne pas être celle qui va s’engager.

« Tout le monde connaît ma passion pour l’humanitaire et interdiction de faire venir des gens sans Môrion pour intervenir sur l’environnement et faire découvrir toutes les richesses de La Réunion », s’amuse-t-elle.

Derrière la plaisanterie, Marion Marimoutou rappelle les vraies raisons de son engagement. « C’est une cause qui touche tout le monde, car on parle de problématiques présentes et surtout futures. Avec la notoriété qu’on a, la première cible, ce sont les jeunes, c’est l’éducation. Donc, on filme tout ça, on partage de beaux messages sur les réseaux et on sensibilise au maximum », souligne-t-elle.

Il ne reste plus qu’à espérer que le message passe.