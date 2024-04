L’association RPA lance un appel à témoin pour retrouver Casper, un chien âgé et en détresse

L'association RPA et l'APEBA sont mobilisées pour retrouver Casper, un chien âgé de 15 ans, sourd et malvoyant, récemment sauvé d'une situation de négligence sévère et qui s'est enfui de son lieu de résidence à Saint-Gilles les Bains.

L’association RPA se mobilise pour retrouver Casper, un chien de 15 ans, récemment sauvé d’un environnement insalubre et qui s’est enfui dimanche dernier. Casper vivait chez une personne atteinte du syndrome de Diogène, caractérisé par l’accumulation compulsive d’objets rendant l’habitation insalubre.

Après son sauvetage, Casper a été hospitalisé et traité pour diverses affections graves, notamment de l’arthrose avancée, une anaplasmose, et des infections sévères aux oreilles ayant conduit à des myiases. Les soins prodigués ont stabilisé sa condition, mais son état reste fragile.

Casper, un croisé dogue, a été pris en charge par l’association RPA, mais s’est échappé de son lieu de résidence provisoire. Traumatisé par son passé, il est décrit comme sourd et malvoyant, marchant avec difficulté et portant un collier violet. Les résidents sont instamment priés de ne pas essayer de l’approcher directement, car il peut être effrayé par le contact humain.

Les recherches sont concentrées dans le secteur du Chemin Summer, route du Théâtre, Éperon, et Grand Fond. L’association RPA, assistée par APEBA, œuvre sans relâche pour le retrouver et appelle toute personne ayant des informations à contacter immédiatement ses services.

Le cas de Casper est emblématique des efforts continus des associations de protection animale pour intervenir dans des situations extrêmes et offrir une deuxième chance aux animaux les plus vulnérables.

Il est grand, il marche doucement et a un collier violet. Si vous le voyez, contactez le plus vite possible l’association RPA ou APEBA – Association pour l’Education à la Bienveillance Animale via leur page Facebook.