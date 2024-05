L’école de Terrain-Elisa pillée et vandalisée

Pour la troisième fois en un an, l'école Terrain-Elisa de Sainte-Marie a été la cible de vols et destructions.

Le communiqué de Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie :

C’est avec indignation que j’ai pris aujourd’hui connaissance de très graves actes de vandalisme et de vols commis à l’école de Terrain-Élisa. Outre les portes fracturées et le mobilier scolaire dégradé, c’est l’ensemble du matériel informatique qui a été dérobé.

Après des dégradations enregistrées en octobre 2023 et en mars 2024, c’est donc la troisième fois en un an que cette école est frappée par des vols et des destructions. Ces actes doivent recevoir une réponse pénale adaptée et exemplaire. Je condamne fermement ces actes qui portent préjudice aux élèves, aux parents, aux enseignants.

J’apporte tout mon soutien à l’ensemble de la communauté éducative.