Saint-André : Ouverture ce samedi de l’Espace des Lanternes, premier centre culturel chinois de l’île

Initié en 1983 par l’Association Chinoise de l’Est (ACE), le projet a évolué au fil des années pour prendre une orientation plus culturelle. Après de multiples étapes, incluant l’obtention du permis de construire en 2015, les travaux ont commencé en octobre 2017. Malgré quelques interruptions dues à des contraintes techniques et sanitaires, le projet a repris en juin 2023 pour une ouverture au public ce samedi 18 mai lors de son inauguration.

L’Espace Culturel des Lanternes vise à devenir un véritable pôle de la culture chinoise dans l’Est de l’île, offrant un espace dédié à la mémoire, à la rencontre et au partage des arts et traditions chinoises. Sur une parcelle de 3.000m2 en face du gymnase Michel-Debré, le projet comprend un bâtiment central abritant une salle d’exposition permanente, des salles d’ateliers et un espace privé à l’étage. Une extension prévue comprendra un « Pavillon du souvenir » et un micro-musée sur le patrimoine des boutik chinois lontan, ainsi qu’un « Jardin des Symboles » de 2.000m2 en partenariat avec la mairie.

Une contribution à la mémoire chinoise à La Réunion

L’architecture de cet Espace des Lanternes a été particulièrement travaillée puisque les tuiles installées sur la toiture viennent directement de Chine. « Ces tuiles nous ont été partiellement financées, voire offertes par la ville de Foshan, située dans la province de Canton dont nous sommes originaires. C’est aussi pour montrer le lien de solidarité puisque lorsque la Chine était au début de sa nouvelle ère, ce sont les familles réunionnaises qui aidaient nos familles chinoises et là, c’est l’inverse, ce sont les familles chinoises qui aident les familles réunionnaises pour construire ce musée patrimonial en mémoire de tous les sacrifices de cette diaspora sino-réunionnaise », explique Daniel Thiaw-Wing-Kai.

L’Espace Culturel des Lanternes ne se contente pas d’être un lieu de rencontre et de partage, mais il est également un témoignage vivant de l’histoire de la communauté chinoise à La Réunion. En offrant un espace dédié à l’exposition permanente, le centre culturel rend hommage à l’arrivée des premiers Chinois sur l’île, à leur intégration et à leur contribution à la richesse multiculturelle de La Réunion.

Après le temps d’inauguration de ce samedi, le public pourra participer à différents ateliers comme la fabrication de lanternes et de cerfs-volants ou encore assister à une cérémonie du thé. Des stands culinaires seront bien sûrs de la partie pour les amateurs de bouchons ou de paws, tout comme des intermèdes musicaux et théâtraux. « Nous aurons deux grands spectacles samedi et dimanche soirs autour de la légende des dragons et autour du voyage dans l’Empire du Milieu. Nous accueillons à cette occasion un trio de musique chinoise particulièrement renommé », conclut le président de l’ACCR.