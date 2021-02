Olivier Hoarau mis en examen pour corruption

L'information judiciaire a été ouverte et l'enquête prend une nouvelle tournure. Le maire du Port, Olivier Hoarau, a été mis en examen pour corruption et blanchiment d'argent. Plusieurs de ses acolytes sont aussi poursuivis.



Olivier Hoarau est également placé sous contrôle judiciaire et a interdiction d'entrer en contact avec les trois autres protagonistes de ce pacte de corruption présumé.



L'édile est accusé d'avoir participé ou d'avoir bénéficié d'échanges financiers illégaux autour du projet d'extension du centre commercial, le Cap Sacré Coeur. La somme évoquée par des sources proches de l'enquête est d'environ 150.000 euros.



2 jours de garde à vue et une mise en examen



Le maire du Port ainsi que 4 autres protagonistes ont été interpellés mardi matin au lever du jour. Ils ont ensuite été auditionné pendant de longues heures sur deux jours, excepté une suspecte qui a été libérée au bout de 24 heures.



Les enquêteurs ont aussi organisé une confrontation entre les 4 hommes lors des auditions. L'objectif était de pointer du doigt les incohérences dans les versions de chacun d'entre eux.



150.000 euros en jeu



Les enquêteurs avaient mené en novembre dernier plusieurs perquisitions, à la mairie du Port, et aux domiciles d'Olivier Hoarau et de Fayzal Vali, son ami et ancien adjoint, mais toujours conseiller municipal de la majorité portoise.



Des transactions financières réalisées entre 2015 et 2018 ont attiré l'attention des forces de l'ordre. Près de 150.000 euros auraient ainsi transité entre différents comptes en banque.