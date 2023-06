A la Une . Coupe du Monde 2023 : Melvine Malard n'est pas sélectionnée

Malgré une solide saison auréolée d'un titre de championne de France, Melvine Malard n'a pas été sélectionnée parmi les 26 joueuses appelées par Hervé Renard pour la Coupe du Monde 2023. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 18:06

Melvine Malard, attaquante de l'Olympique Lyonnais, n'a pas été retenue dans la liste des joueuses sélectionnées pour représenter l'équipe de France féminine de football lors du Mondial qui se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande.



Le sélectionneur Hervé Renard, qui officie pour la première fois à la tête des Bleues pour une compétition internationale, a fait ce choix surprenant malgré l'absence de deux éléments offensifs tels que Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino.



Melvine Malard avait pourtant réalisé une saison remarquable avec son club, marquant 7 buts et délivrant 7 passes décisives. Elle a contribué au sacre des Lyonnaises en championnat de France.



Malheureusement, ces performances individuelles n'ont pas pu empêcher l'élimination de l'Olympique Lyonnais en quart de finale de la Ligue des Champions, alors qu'elles étaient les tenantes du titre.



En équipe de France, Melvine Malard avait disputé 13 matchs et marqué 3 buts au cours de la saison. Malgré cela, elle n'a pas été retenue par le sélectionneur pour la prochaine compétition internationale.



