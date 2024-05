Rallye : Meddy Gerville, leader du championnat pourrait ne pas finir la saison

Le crooner-pilote a remporté sa première victoire lors du Rallye de Petite-Île. Suite à l'abandon de Thierry Law-Long, Meddy Gerville prend la tête du championnat de La Réunion. Mais il explique ne pas avoir pour l'instant les fonds et les soutiens nécessaires pour participer à toutes les épreuves de l'année et tenter de décrocher le titre.

Le Rallye de Petite-Île a totalement rebattu les cartes du championnat de la Réunion des rallyes. Thierry Law-Long a abandonné pour la première fois depuis 2018. Le sextuple championnat de La Réunion, trahi par la mécanique, a vu sa série incroyable de 26 courses terminées dans les points s’achever ce week-end. Le Chinois Volant est maintenant vulnérable et à la traîne au classement général dans un championnat où la régularité est la clé du succès.

Meddy Gerville a ce dimanche non seulement remporté sa première course, mais est aussi devenu leader du classement pilote. Le crooner-pilote a réalisé une belle opération et se trouve loin devant Thierry Law-Long qui porte la couronne depuis maintenant six années. C’est la première fois depuis bien longtemps que le Chinois Volant pourrait être détrôné.

Un leader déjà condamné

Mais même si Meddy Gerville souhaite se battre toute la saison contre le plus grand des champions de l’histoire du sport automobile réunionnais, il pourrait ne pas en avoir l’opportunité.

Le binôme de Soukalingam Zaneguy explique que le duo n’a en effet assez de sponsors que pour participer au prochain rallye comptant pour le championnat, le Tour Auto. L’équipage n’a en effet récolté de fonds que pour participer à trois des six épreuves de la saison 2024.

Ainsi, après le Tour Auto, Meddy Gerville devrait toujours être en tête du championnat, même s’il finit derrière Thierry Law-Long. Mais il pourrait devoir déclarer forfait au milieu de la saison.