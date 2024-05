Rallye de Petite-Île : Premier abandon de Thierry Law-Long depuis 2018

L’incroyable série de 26 rallyes consécutifs terminés depuis 2018 par Thierry Law-Long prend fin ce week-end à Petite-Île. La Volskwagen Polo R du sextuple champion de La Réunion a souffert d’une rare casse mécanique.

Le leader du championnat de La Réunion avait signé les scratchs des trois premières spéciales. Mais c’est lors du deuxième passage de Piton de Bloc qu’il a rencontré des problèmes de boîte de vitesses. Le pilote, très expérimenté, a tout de même pu ramener sa monture jusqu’à l’assistance avec seulement trois secondes de retard au général sur son rival Meddy Gerville.

Mais le Chinois Volant ne déploiera plus ses ailes ce week-end à Petite-Île. Thierry Law-Long s’est livré à nos confrères de Radio Est Réunion et a évoqué un problème de boîte de vitesses. Ému, il a jeté l’éponge pour la première fois depuis de nombreuses années, après avoir remercié ses équipes pour tout leur travail qui ont tout tenté pour l’aider à reprendre la course.

Voici les images de nos confrères de RER :

Meddy Gerville hérite de la place de leader

Le crooner-pilote est le premier à profiter des déboires du sextuple champion de La Réunion. Au volant lui aussi d’une Volskwagen Polo R, celui qui a été la plus grande surprise du rallye inaugural de la saison en finissant deuxième derrière Thierry Law-Long, pourrait remporter sa deuxième course avec cette toute nouvelle voiture.

Meddy Gerville ne ralentit pas le rythme, malgré l’abandon de son plus grand rival. Il a signé les trois derniers scratchs de la journée. Il termine cette première étape avec environ 30 secondes d’avance sur ses poursuivants Giani Barret et Olivier Bardeur. Une avance confortable avant d’aborder les six dernières spéciales ce dimanche.

Dans un championnat très disputé et où la régularité est la clé du succès, Meddy Gerville pourrait prendre dimanche soir une sérieuse option en vue du titre.