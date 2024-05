3e nuit de violences en Nouvelle Calédonie : TikTok interdit, magasins vidés et pillés…

Le bilan de cette troisième nuit de violences en Nouvelle-Calédonie a ce matin été dressé par le Haut Commissaire alors que l'état d'urgence a été décrété et le réseau social TikTok interdit par le Gouvernement.

Selon le Haut-Commissaire Louis le Franc, “ce qui a été détruit dans l’agglomération de Nouméa est considérable. Ce sont des centaines de millions d’euros de dégâts, des dizaines de milliards de francs pacifique de dégâts. »

Si la nuit dernière a été « un tout petit peu moins violente que la précédente », 5.000 émeutiers ont été dénombrés par les autorités sur trois communes du Caillou. Des supermarchés et distributeurs de billets ont été pillés, des supermarchés vidés et des habitations brulées, témoignent sur le terrain les journalistes Nouvelle-Calédonie la 1ère.

Lors de son point quotidien, le Haut-Commissaire est revenu sur l’identité des trois victimes civiles, en plus du gendarme tué d’une vingtaine d’années, touché à la tête. « Les trois personnes civiles décédées sont des mélanésiens ». Un homme de 36 ans de Kaméré, une jeune femme de 17 ans et un jeune homme de 20 ans, ont été tués à Ducos. « Les auteurs des crimes des quatre victimes décédées sont des assassins. Ce sont des particuliers qui ont fait usage d’armes. Le maintien de l’ordre, c’est une affaire de professionnels. C’est le travail des policiers et des gendarmes. »

Lors de cette conférence réalisée conjointement avec le gouvernement, Louis Le Franc a déclaré : »la CCAT est une organisation de voyous qui se livre à des actes de violences caractérisées avec la volonté de tuer des policiers, des gendarmes, des forces de l’ordre. Je différencie cette cellule de la CCAT par rapport aux formations politique du FLNKS qui a toute sa légitimité. Mais cette structure de la CCAT n’a plus lieu d’être. » Pour le Haut-Commissaire : »ceux qui sont à la tête de cette cellule sont tous responsables. Ils devront assumer devant la justice. »

Le président Macron a décrété hier l’état d’urgence. Un Conseil de défense se tiendra ce jeudi. En attendant, l’interdiction du réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie a également été décrétée pour assurer la sécurité, a annoncé le Premier ministre Gabriel Attal. Une décision inédite, pointe Le Figaro. L’Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie bloque les accès à l’application. Outre les fakes news, le gouvernement entend limiter la communication entre les différentes bandes mais aussi limiter les risque d’ingérence qui viendrait de la Chine ou l’Azerbaïdjan, indique le journal.

Sur la forme, cette interdiction, qui entre dans le cadre de l’état d’urgence, interrogent des juristes et avocats. La mesure semble réservée au cadre de la lutte contre le terrorisme.