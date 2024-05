Nouvelle-Calédonie : Un gendarme de 22 ans tué par balle, l’état d’urgence décrété

« Immense émotion alors qu’un gendarme de 22 ans vient de perdre la vie en Nouvelle-Calédonie. Toutes mes pensées vont à sa famille, ses camarades et ses proches. La Nation tout entière se tient à leurs côtés. Quand on s’attaque à un gendarme, c’est la République qui est visée. Les auteurs seront retrouvés et ils payeront pour ce crime », a posté ce mercredi après-midi sur son compte X la ministre déléguée chargée des Outre-mer Marie Guévenoux.

Plusieurs médias nationaux avaient auparavant indiqué qu’un gendarme avait été blessé par balle et que son pronostic vital était engagé.

Ces dernières heures, selon le dernier bilan fourni par l’Élysée, les manifestations ont causé quatre morts dans les rangs des opposants à la réforme constitutionnelle portée par Gérald Darmanin, des manifestants essentiellement kanak.

Ce mercredi, le quotidien Le Monde rapporte que le président Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale. Alors que des vidéos d’un pillage d’une grande surface de Nouméa circulent sur les réseaux sociaux, toute la Nouvelle-Calédonie s’attend à basculer rapidement sous le régime d’état d’urgence.

Communiqué de l’Elysée : Le président de la République Emmanuel Macron a demandé que le décret déclarant l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie soit mis à l’ordre du jour du conseil des ministres programmé ce mercredi 15 mai à 18h30 (heure Réunion).

L’état d’urgence a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie ce mercredi à partir de 20 heures (heure de Paris).