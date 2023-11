Hausse des taux des crédits à l’équipement et à l’immobilier au 3ème trimestre

Communiqué :

Comment évoluent les taux d’intérêt à La Réunion, depuis la remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne ? L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) publie deux notes de conjoncture financière pour y voir plus clair.

La hausse des taux des crédits à l’équipement et à l’immobilier d’entreprise ralentit

La hausse des taux d’intérêt pour les nouveaux crédits à l’équipement ralentit entre avril 2023 et juillet 2023. Le taux moyen augmente de 5 points de base (pdb), après +31 pdb en avril +86 pdb en janvier. La Réunion se situe en deçà du taux moyen observé en France entière, à l’instar de la Martinique et de la Guadeloupe. Ces crédits sont, pour la totalité, souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne de 12,4 ans et un montant moyen de 174 000 euros. Le taux d’intérêt pour les nouveaux crédits immobiliers d’entreprise suit la même tendance : +6 pdb entre avril 2023 et juillet 2023, après +46 pdb et +49 pdb les 2 derniers trimestres.

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits de trésorerie échéancée repart à la hausse : +40 pdb, après une pause le trimestre dernier (-8 pdb). Sur un an, il s’accroît de 143 pdb. Plus d’un tiers de ces crédits est souscrit à taux fixe, pour une durée moyenne de huit mois.

La remontée des taux d’intérêt se poursuit

À La Réunion, le taux moyen des crédits à l’habitat poursuit sa remontée. Il progresse de 48 points de base (pdb) au 3e trimestre 2023 par rapport au 2e trimestre 2023, soit +160 pdb sur un an. Il s’élève désormais à 2,88 %, en deçà du niveau moyen observé en France entière (3,17 %) et dans les autres DOM. La durée moyenne des prêts à l’habitat ressort à 22 ans, pour un montant moyen d’emprunt de 142 000 euros.

Le taux moyen des nouveaux prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation augmente de 22 pdb sur le trimestre, soit +169 pdb sur un an. La durée moyenne des prêts personnels est d’un peu moins de 5 ans, pour un montant moyen de 16 000 euros.