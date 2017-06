Maltraitance animale : Une pétition récolte près de 10.000 signatures en moins de 48 heures

Suite au décès d'un nouveau chien victime de maltraitance, l'Arche de Freyja a décidé de lancer une pétition en ligne , adressée au Procureur de la République. Son titre : "Angel, 6 mois, mort famélique, dénutri et déshydraté".Sous la plume de la présidente de l'association, Stéphanie Baills, l'histoire du chien y est contée. "On ne sait même pas si j'ai un nom. Alors, pour ne pas que je meurs sous "X" ce soir, je m'appelle Angel. Je suis un malinois né sur l'Ile de la Réunion et adopté par des irresponsables. Ma triste et courte vie se résume en 3 mots : souffrir, agoniser et mourir (...)""Couché, totalement desséché, comateux, baignant dans mes excréments, au pied du palier devant la porte d'entrée. (...) Comment avez-vous pu fermer les yeux sur ma détresse et me laisser souffrir le martyre pendant des jours ? (...) La vétérinaire n'a même pas eu le temps d'abréger mes souffrances et j'ai dû imposer à ma sauveuse ce soir de décompenser sous ses yeux en d'affreux spasmes".La pétition, créée ce mardi, a déjà rassemblé près de 10.000 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes."L'Arche de Freyja déposera plainte dès demain auprès du Procureur de la République et compte sur toutes les associations de France et de Navarre pour se joindre à elle", est-il indiqué."Notre société ne peut pas accepter de fermer les yeux sur de telles maltraitances, infliger tant de souffrances sur un être vivant ne doit pas rester impuni !" Estimant que "ne rien faire, c'est être complice !", l'association réclame ainsi "une sanction exemplaire et sévère, ses bourreaux doivent être traduits en justice et condamnés !".