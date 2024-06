Younous Omarjee : “Raphaël Glucksmann, c’est le retour de François Hollande”

Younous Omarjee est le seul député européen sortant réunionnais à être candidat à un nouveau mandat. Placé en 2e position sur la liste de La France Insoumise, il est quasiment assuré de siéger à nouveau à Bruxelles au lendemain du 9 juin.

Mais Younous Omarjee appelle la gauche et tous les Réunionnais à soutenir sa candidature pour voir LFI sortir du scrutin à La Réunion devant le RN qui domine les sondages nationaux.

Il se targue d’avoir mené à bien plusieurs actions, comme la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’Humanité ainsi que de nombreuses mesures de protection de soutien des salariés et des entreprises au travers de son poste de président de la commission des régions ultra-périphériques. L’eurodéputé sortant souhaite lors du projet mandat demander la mise en place d’emplois jeunes européens tournés vers l’environnement et le social.

Le bilan de l’eurodéputé sortant

Younous Omarjee revient sur sa contribution depuis Bruxelles durant une période très difficile pour les Réunionnais : “Lors de la pandémie du Covid-19, ma première action a été de trouver des solutions pour tempérer les impacts et La Réunion a beaucoup bénéficié des mesures pour la prise en charge du chômage partiel et pour aider les petites entreprises pendant que toute l’activité été au ralenti.”

L’eurodéputé qui siège depuis 2009 souligne aussi des prises de position : “Je suis fier d’être le député européen qui a permis que l’esclavage soit reconnu comme un crime contre l’Humanité par l’Union européenne.” Il ajoute : “Il y a aussi tout ce que nous avons engagé pour maintenir les enveloppes budgétaires pour La Réunion quand de nouvelles priorités se sont affirmées comme la sécurité.”

Le projet de Younous Omarjee

Le député européen sortant évoque une proposition qu’il souhaite mettre en avant lors du prochain mandat : “Je vais me battre pour créer, en s’appuyant sur notre fameux article 349, des emplois jeunes européens. Les emplois jeunes tels qu’ils avaient été imaginés par Lionel Jospin avaient été d’une très grande utilité pour la jeunesse réunionnaise. D’ailleurs, beaucoup de jeunes ont ensuite eu un emploi durable et se sont insérés sur le marché du travail« .

« Des emplois jeunes européens sur les missions concernant l’écologie, l’aménagement de La Réunion, le social. Ce ne sera pas facile et il faudra convaincre le Parlement. Mais si les Réunionnais me donnent la force en unissant leur voix, cela me permettra de continuer à exercer des responsabilités au Parlement européen« , assure-t-il avant de déclarer, “la jeunesse réunionnaise doit pouvoir trouver une espérance de pouvoir vivre et travailler au pays.”

Désunion à gauche

“Il faut véritablement changer. Les gens n’en peuvent plus de la politique d’Ursula von der Leyen et des petits compromis qu’elle passe avec les uns et les autres. Les gens veulent que ça cesse”, constate Younous Omarjee. L’élu accuse la gauche socialiste d’être à l’origine de la désunion : “C’est Raphaël Glucksmann, qui comme Manuel Valls, a commencé à parler des gauches irréconciliables.”

Il argumente : “Il n’est pas possible de se réconcilier avec des personnes qui refusent de qualifier ce qui se passe aujourd’hui à Gaza de génocide, qui colportent des rumeurs sur nous, qui ne s’émeuvent pas de la remise en cause des libertés politiques et que des responsables associatifs, des militants, des responsables politiques soient renvoyés devant les tribunaux parce qu’ils défendent des principes d’humanité.”

“Il n’est pas possible d’espérer l’union de la gauche demain contre notre mouvement et contre Jean-Luc Mélenchon. C’est clair et net”, martèle l’eurodéputé.

L’union ne sera semble-t-il pas possible pour les prochaines élections non plus : “On ne peut pas jouer la division pour les Européennes, apporter sa voix à ce climat délétère contre LFI et penser que demain, pour les Municipales, il sera possible de s’unir.”

“Quand je parle de la vraie gauche, je pense à la gauche qui se distingue de la gauche de Franois Hollande. François Hollande a désespéré tout le peuple de gauche en menant des politiques libérales”, commente Younous Omarjee avant de lancer : “Et c’est ce retour de François Hollande à travers Raphaël Glucksmann que chacun peut voir.”

“Raphaël Glucksmann n’est pas un socialiste. Je dis aux socialistes que s’ils veulent être fidèles à leurs engagements avec la NUPES, il ne faut pas qu’ils fassent confiance à quelqu’un qui est un libéral et qui n’épouse pas l’ensemble des propositions de la vraie gauche socialiste”, fustige l’eurodéputé.

“La vraie gauche refuse les accords de libre-échange contrairement aux sociaux démocrates. La vraie gauche est engagée pour l’augmentation des salaires et contre le pacte de stabilité budgétaire. La vraie gauche n’a pas trahi le peuple”, affirme-t-il.

Younous Omarjee se targue aussi d’avoir le soutien de plusieurs autres partis de gauche, notamment celui de Joé Bédier, d’Olivier Hoarau, de Jean-Hugues Ratenon, de Patrick Lebreton.