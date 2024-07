Vous n’avez jamais contracté le Covid ? Une étude vous dit pourquoi

Alors que de nouvelles vagues de Covid-19 ont émergé au printemps et en ce début d’été, des scientifiques ont étudié pourquoi certaines personnes n’ont jamais été infectées par le virus depuis 2019. Une étude publiée dans la revue Nature suggère que ces individus seraient immunisés grâce à leur patrimoine génétique. Selon l’agence de santé publique britannique, entre 5 et 10 % de la population n’aurait jamais contracté le virus. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont examiné 36 volontaires en bonne santé qui n’avaient ni été vaccinés ni infectés par le Covid-19, indique Nature.

Parmi ces 36 volontaires, 16 ont fait l’objet d’une observation plus approfondie. Ensuite, six patients ont été testés positifs avec des symptômes, trois étaient positifs, mais asymptomatiques, et le reste du groupe a été testé négatif. Quel est le point commun des personnes résistantes au virus ? Elles produisent de l’interféron. Ces protéines aident à protéger le système immunitaire et à lutter contre les infections. Les volontaires qui avaient déjà des interférons dans leur sang n’ont donc pas été affectés.

Grâce aux résultats de ces tests, de nouveaux vaccins pourraient être développés. En effet, cette étude offre une meilleure compréhension du fonctionnement des cellules lorsqu’elles sont confrontées au virus. Cependant, les chercheurs ont précisé que pour leurs recherches, ils ont utilisé le variant d’origine, le SARS-CoV-2. Depuis l’apparition du virus, de nombreuses variantes se sont développées, telles qu’Omicron, Alpha, Delta, ou plus récemment Flirt.