Vigilance jaune forte houle : Les drames de Boucan Canot et l’Étang-Salé rappellent la prudence

À partir de ce vendredi soir, une vigilance jaune forte houle entre en vigueur pour les côtes Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest et Sud de La Réunion. Météo France a émis cet avis en raison d’une nouvelle dégradation des conditions maritimes. La houle australe a malheureusement montré sa puissance dévastatrice en ce mois d’août, marquée par deux tragédies survenues en l’espace d’une semaine, laissant des familles en deuil.

Le vendredi 2 août, Noha, un jeune homme de 20 ans, a été emporté par les vagues à Boucan Canot alors qu’il se trouvait sur la plage. Ce jour-là, La Réunion était déjà sous vigilance forte houle, avec des vagues atteignant en moyenne 5 mètres et des déferlantes de 10 mètres.

Quelques jours plus tard, le jeudi 8 août, une autre tragédie frappait l’île. Kimberley, âgée de 21 ans, a été happée par une vague alors qu’elle se baignait avec sa nièce de 10 ans au Gouffre de l’Étang-Salé. Si la fillette a pu être secourue, Kimberley, tout comme Noha, n’a jamais été retrouvée malgré les importants moyens déployés.

Face à ces drames, la préfecture de La Réunion a insisté sur la nécessité d’une vigilance constante. Les noyades causées par la houle sont la première cause de décès en mer à La Réunion, avec 27 vies perdues entre 2012 et 2023. Le préfet de La Réunion rappelle que la mer est dangereuse en tout temps, et que les récents événements doivent inciter chacun à la plus grande prudence et au respect des consignes de sécurité.

Rappel des consignes de prudence :

Lors de la baignade :

Informez-vous sur les conditions météo du jour.

Ne vous engagez que dans les zones autorisées à la baignade.

Respectez les consignes indiquées par les drapeaux de baignade.

Privilégiez les zones de baignades surveillées.

Ne vous baignez pas après avoir bu de l’alcool.

Sur le littoral :

Tenez-vous à distance et ne tournez pas le dos aux vagues.

N’oubliez jamais que la hauteur des vagues peut varier en quelques minutes.

Respectez les arrêtés d’interdiction pris par les autorités.

En tout temps, en cas de problème, le numéro d’urgence est le 196.