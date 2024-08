La Préfecture rappelle les dangers de l’océan

Rappel : la mer est dangereuse

En tout temps, soyez prudents

Toute l’année, même en dehors des vigilances météo et particulièrement en période d’alizés, il est important d’observer la plus grande prudence en mer et sur le littoral.

Les noyades causées par la houle sont la première cause de décès en mer à La Réunion (27 personnes ont perdu la vie dans ces conditions entre 2012 et 2023), et la grande majorité des accidents découle de la méconnaissance de ces dangers.

Le préfet de La Réunion rappelle que les événements récents doivent tous nous appeler à la plus grande prudence et au respect des consignes en tout temps.

Rappel des consignes de prudence :

Lors de la baignage

Informez-vous sur les conditions météo du jour,

Ne vous engagez que dans les zones autorisées à la baignade

Respectez les consignes indiquées par les drapeaux de baignade

Privilégiez les zones de baignades surveillées

Ne vous baignez pas après avoir bu de l’alcool.

Sur le littoral

Tenez-vous à distance et ne tournez pas le dos aux vagues

N’oubliez jamais que la hauteur des vagues peut varier en quelques minutes

Respectez les arrêtés d’interdiction pris par les autorités

En tout temps, en cas de problème, le numéro d’urgence est le 196.