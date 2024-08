Boucan Canot : Les recherches reprennent pour retrouver Noah

Malgré trois jours de recherches, les secouristes sont toujours sans nouvelle de Noah, disparu alors qu’il se baignait vendredi en fin de journée. La forte houle a déjà ralenti les opérations le soir même, et la mobilisation de nombreux moyens, dont aériens, n’a toujours rien donné.

Afin d’aider les secours, la famille a décidé de participer aussi aux recherches en se concentrant sur les côtes. Pour ratisser le plus large possible, elle appelle les Réunionnais à venir les assister dans leurs efforts pour retrouver le jeune homme. Le rendez-vous est fixé à 14h, sur la plage de Boucan Canot. Les pêcheurs qui possèdent une embarcation et les propriétaires de drones sont aussi les bienvenus pour aider les proches.

Pour rappel, la victime se baignait au niveau du poste de secours ce vendredi avec des amis, lorsqu’elle a été emportée. Alors que ses camarades ont réussi à rejoindre le rivage, Noah n’a jamais réussi à atteindre la côte.