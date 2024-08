Kimberley, disparue au Gouffre de l’Étang-Salé : La famille annonce la fin des recherches

Le jeudi 8 août, alors qu’elle se baignait avec sa nièce de 10 ans au niveau du Gouffre de l’Étang-Salé, Kimberley, âgée de 21 ans, a été emportée par une vague. Si la fillette a pu être secourue, Kimberley n’a jamais été retrouvée malgré les importants moyens déployés par la gendarmerie et les pompiers.

Sur Facebook, ses proches ont annoncé avec émotion la fin des recherches : « Aujourd’hui, nous avons décidé de stopper les recherches. Les plongeurs n’ont pas répondu à l’appel et, même si cela avait été le cas, on ne pense pas qu’ils auraient pu plonger, car cette après-midi, la mer était encore trop dangereuse. Après des jours de recherche avec les drones, cette méthode, qui est la seule à notre portée, a été infructueuse. Alors, nous avons pris la décision de laisser partir Kimberley. »

Cérémonie d’hommage à venir

« Il est temps pour nous tous d’avancer dans notre deuil et d’accepter chaque émotion qui se présente à nous », ont-ils annoncé. Des mots qui témoignent de la douleur et de la résignation de la famille et des amis de la jeune femme.

Une petite cérémonie d’hommage est en cours de préparation, mais la famille est toujours en réflexion sur la marche à suivre, car de nombreux proches de la jeune femme sont en métropole. La famille tiendra informée ceux qui souhaitent participer à cet hommage.

Les proches de Kimberley, ainsi que les habitants de La Réunion, sont profondément attristés par cette tragédie et se recueillent en souvenir de la jeune femme disparue.