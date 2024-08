Vacances : Une journée au Luna Park magique pour les marmailles de 1000 Sourires

En cette période de vacances scolaires, une trentaine d’enfants ont eu la chance de vivre une journée inoubliable à la 3ème édition du Luna Park grâce à l’initiative généreuse de 1000 Sourires. Conscient que de nombreux enfants n’ont pas l’opportunité de faire des activités en juillet-août, Ibrahim Ingar, président-fondateur de l’Association 1000 Sourires et son équipe de bénévoles leur ont offert une belle surprise : un moment convivial au Luna Park à la Nordev à Saint-Denis. L’organisateur de l’événement Carpy Cédric leur a d’ailleurs réservé un accueil en VIM (Very Important Marmailles). « 1000 Sourires est une association qui fait rêver les enfants. On a donc voulu leur offrir un moment de rêve avec la possibilité de faire des manèges, de jouer dans les structures gonflables, d’assister à un spectacle et de rencontrer des mascottes« , déclare-t-il.

Accrobranche, structures gonflables et trampoline

À leur arrivée dans ce paradis du divertissement, les enfants ne cachaient pas leur excitation ! Ils ont pu s’éclater dans « Le Camp des Dinos », une expérience immersive dans un cadre préhistorique avec des structures gonflables avant d’enchaîner avec un parcours d’accrobranche et une séance de trampoline. Clou de cette belle opération : les marmailles ont assisté, avec des étoiles dans les yeux, à un spectacle de mascottes. Sonic, Marcus, Lady Bug ou encore Peppa Pig ont mis le feu sur scène.

Cette journée au Luna Park a été marquée par des rires, des cris de joie et des souvenirs mémorables pour ces enfants. Danaé, 11 ans, exprime sa gratitude : « Je ne serais pas venue si l’Association 1000 Sourires ne m’avait pas emmenée parce que c’est loin de là où j’habite, dans les hauts de Saint-Paul, et que mes parents n’ont pas les moyens pour nous emmener ici en famille ». Grâce à l’Association 1000 Sourires, les marmailles et ont pu participer à une belle activité. De quoi se ressourcer avant la rentrée !