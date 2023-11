«… Un samedi gâché par les averses…»

Un front froid circule sur notre île en cette journée de Samedi. Les averses les plus soutenues ont abordé le Sud-Ouest et le Nord-Ouest en seconde partie de nuit. Elles progressent rapidement vers les autres zones du territoire et peuvent prendre localement un caractère orageux. Les précipitations deviennent moins intenses ensuite mais sont alors continues. En seconde partie de journée, elles s’intensifient à nouveau, mais cette fois-ci plutôt au Sud d’une ligne s’étendant de Saint-Pierre à Sainte-Rose. Un coup de tonnerre n’est alors pas exclu. Ailleurs les averses perdurent mais sont moins intenses.

À noter que l’ensemble de l’île est placée en vigilance jaune fortes pluies et orages.

Le vent est souvent faible en matinée, mais des rafales comprises entre 60 et 70 km/h sont possibles sous les plus fortes averses. Le vent est de dominante Nord à Nord-Ouest à l’avant du front; mais il s’oriente ensuite au Sud-Est en soirée, en accélérant sur les littoraux de l’Ouest et du Nord-Est, avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h.

Les températures maximales sont en baisse sur l’ensemble de l’île, avec un mercure affichant au meilleur de la journée 26 à 28°C en bord de mer, 23°C dans les cirques, et 15 à 16°C entre le Piton Maïdo et le Pas-de-Bellecombe-Jacob.

La mer est tout au plus agitée en journée, mais se creuse progressivement sous l’effet d’une houle australe s’amplifiant. Elle devient alors forte de la Pointe de Aigrettes à la Pointe de la Table en soirée et nuit suivante.