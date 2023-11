Fortes pluies et orages : L’ensemble de La Réunion en vigilance jaune

Une nouvelle dégradation météorologique est attendue ce vendredi en fin de journée sur l'ensemble de l'île. Une vigilance jaune fortes pluies et orages entre en vigueur à partir de 16 heures dans ces secteurs.

Les prévisions de Météo France

Vendredi

Un ciel nuageux à très nuageux prend l’ascendance cette nuit avec une généralisation des averses au fil des heures.

Le vent de nord-est faiblit et les températures sont extrêmement douces.

Samedi

Une limite frontale traverse l’île ce samedi.

C’est un temps maussade qui prévaut au cours de cette journée du 11 novembre avec un risque d’averses modérées en tout secteur. Ces précipitations peuvent être localement soutenues voire accompagnées d’un coup de tonnerre.

Les températures maximales sont en baisse sur l’ensemble du département.

Dimanche

La fin du week-end sera plus agréable. Les rares nuages menaçants se limiteront aux pentes. Ils y donneront ça et là quelques faibles averses, tandis que le beau temps se maintiendra au plus près des côtes ainsi que sur les hauts sommets.