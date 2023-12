Un navire de la Marine nationale attendu à La Réunion pour Noël

Le premier des nouveaux bâtiments ravitailleurs de forces (BRF) de la Marine nationale continue son déploiement de longue durée. Après avoir visité l'Islande, l’Amérique du Nord, les Antilles et le Brésil, le Jacques Chevalier a maintenant mis le cap sur l'océan Indien avec pour prochaine étape, l'île de La Réunion, où il est attendu pour Noël.

Ce déploiement, qui a débuté le 27 septembre au départ de Toulon, vise à tester le bâtiment ravitailleur dans divers environnements, notamment en eaux chaudes et froides. Il permet également de vérifier son interopérabilité avec les marines alliées et de promouvoir son exportation vers d’autres pays tels que le Brésil et l’Afrique du Sud.

Le voyage a débuté par un passage à Brest, suivi d’une traversée de l’Atlantique Nord jusqu’en Islande, avec une escale à Reykjavik. Ensuite, le Jacques Chevalier s’est rendu aux États-Unis, où il a participé à des exercices avec l’US Navy et la Royal Navy.

Après les Antilles, il a fait escale au Brésil, où il a effectué des manœuvres avec la marine brésilienne. En fin novembre, il avait déjà parcouru plus de 13.000 milles nautiques (environ 25 000 km) et réalisé huit ravitaillements à la mer.

Après le Brésil, le Jacques Chevalier a traversé l’Atlantique Sud pour rejoindre l’Afrique du Sud, où il est resté au port du Cap du 7 au 12 décembre. Maintenant, il continue son déploiement en océan Indien et se dirige vers La Réunion, où il est attendu pour les fêtes de Noël.

La suite du déploiement reste confidentielle en raison des tensions actuelles au Proche et au Moyen-Orient. Il est prévu que le Jacques Chevalier retourne à Toulon début février.

Ce bâtiment ravitailleur, le Jacques Chevalier, mesure 194 mètres de long pour une largeur de 27,6 mètres et un déplacement de 31 000 tonnes à pleine charge. Il est conçu pour le ravitaillement à la mer des unités de combat en carburant, munitions, pièces détachées et vivres.