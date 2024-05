Treize imams marocains envoyés en Europe pour le ramadan disparaissent dans la nature

Treize imams marocains, envoyés en Europe par le ministère marocain des Habbous et des Affaires islamiques pour diriger les prières durant le ramadan, n'ont pas réintégré le Royaume à la fin de leur mission. Ces religieux, hautement qualifiés avec des diplômes allant de la licence au doctorat, étaient en mission en France, Belgique et Allemagne, et bénéficiaient d'un voyage aller-retour financé par l'État.