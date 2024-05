Trump promet des faveurs aux magnats du pétrole contre un milliard de dollars pour sa campagne

Lors d’une réunion à Mar-a-Lago en Floride, rapportée par le Washington Post via des sources anonymes, Donald Trump a rencontré des dirigeants de grandes entreprises telles que Venture Global, Cheniere Energy, Chevron, Exxon, et Occidental Petroleum.

Au cours de cette réunion, Trump a promis de démanteler plusieurs réglementations environnementales mises en place par l’administration Biden, qui ont été perçues comme des obstacles par l’industrie pétrolière, en échange d’une contribution d’un milliard de dollars à sa campagne électorale.

Parmi les promesses faites, on compte l’attribution rapide de permis pour le forage dans le golfe du Mexique et en Alaska, ainsi que la révocation de certaines normes favorisant les véhicules électriques et le dégel des permis pour les nouvelles exportations de gaz naturel liquéfié.

Ces engagements de la part de Trump ont été faits dans le but explicite de s’assurer un soutien financier de taille pour sa campagne, tout en offrant en retour des allégements fiscaux et réglementaires qui pourraient bénéficier à ces entreprises à long terme.

Aucune confirmation publique de ces échanges n’a été faite par les participants à la réunion.