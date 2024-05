Surprise : Vladimir Poutine limoge son ministre de la Défense Sergueï Choïgou

Alors que les troupes russes sont repassées à l'offensive, avec quelques succès en Ukraine, le président Vladimir Poutine a décidé de virer son ministre de la Défense Sergueï Choïgou, et de le remplacer par Andreï Belooussov.

Le remplacement ce dimanche de Sergueï Choïgou par Andreï Belooussov au poste de ministre de la Défense est une véritable surprise, tant l’ex-ministre apparaissait comme un maillon essentiel de l’entourage de Vladimir Poutine et un de ses plus fidèles soutiens.

Ce remaniement surprend d’autant plus qu’il intervient dans un contexte où les forces russes réussissent une avancée significative sur le front ukrainien, notamment à l’ouest d’Avdiivka et récemment autour de Kharkiv.

Malgré ces gains militaires, la décision de Vladimir Poutine semble être motivée par des enjeux internes à Moscou plutôt que par les dynamiques du champ de bataille. En effet, un scandale de corruption touchant un proche de Sergueï Choïgou, Timour Ivanov, ancien vice-ministre de la Défense, a éclaté récemment et Timour Ivanov avait été arrêté le 23 avril. Il est accusé d’avoir reçu des pots-de-vin extrêmement importants au travers de son poste qui procédait à tous les achats du ministère de la Défense. Il était présenté comme l’homme de confiance de Sergueï Choîgou et les observateurs estimaient qu’étant donné le train de vie ostentatoire de Timour Ivanov, Sergueï Choïgou ne pouvait ignorer ses détournements. Voire même qu’il en avait bénéficié.

La Russie est un des pays les plus corrompus au monde, ce qui permet au président Poutine de détenir des dossiers sur tout le monde. Il n’a plus qu’à en sortir quelques uns quand un de ses proches tombe en disgrâce. C’est manifestement ce qui s’est passé pour Sergueï Choïgou et Timour Ivanov.

Sergueï Choïgou n’avait pris la décision de limoger Ivanov que deux jours après son arrestation et l’avait rapidement repositionné au poste de secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, succédant à Nikolai Patrushev.

Reste maintenant à savoir ce que vont devenir les deux limogés. La Russie compte un nombre impressionnant de hautes personnalités tombées en disgrâce qui se suicident en sautant par des fenêtres. A moins que leur avion n’explose accidentellement.