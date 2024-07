Tour Auto : Un dimanche marathon dans le Sud et l’Est

Le 55e Tour Auto s’achève aujourd’hui avec six spéciales au programme d’une journée chargée entre le Sud Sauvage et l’Est de La Réunion. Les équipages se retrouveront pour le podium final à Saint-Denis.

Les concurrents encore en lice pour la dernière journée du Tour Auto vont réaliser deux boucles dans le Sud sauvage dimanche matin avant de mettre le cap sur l’Est de l’île pour deux spéciales mythiques.

À Saint-Joseph, les pilotes vont parcourir à deux reprises le tracé des Lianes (12,18 km) et celui de Matouta (14,48 km). Le départ sera donné à 8h05 et les bolides devraient quitter le Sud Sauvage à la mi-journée.

Le paddock s’installera à l’aire foraine de Sainte-Rose en début d’après-midi pour un passage express dans l’Est. Les Radiers (14,82 km) à partir de 16h30 et Cambourg (12,90) à partir de 17h15, seront au programme de l’après-midi et marqueront la fin du Tour Auto.

Le podium final et la remise des trophées se dérouleront cependant à Saint-Denis, à la place Sarda-Garriga.

Les routes fermées ce dimanche



– à Saint Joseph de 6h35 à 14h35, fermeture de la RD32 depuis l’intersection avec la RN2 jusqu’à l’intersection avec la Rue de la Chapelle, de la Rue de la Chapelle, et de la RD3 jusqu’à l’intersection avec la RN1002 ;

– à Saint Joseph de 7h30 à 15h30, fermeture de la RD34 depuis la Rue des Crotons jusqu’à l’intersection avec la RD37, et de la RD37 jusqu’à l’intersection avec la RD32 ;

– à Sainte Rose de 15h10 à 20h10, fermeture de la RD57 au PR15+200 jusqu’à l’intersection avec la RN2 ;

– à Saint Benoît de 15h45 à 20h45, fermeture de la RD3 depuis l’intersection avec la RN2 jusqu’à la Ravine Sèche, du Chemin Carreau Sirop, et du Chemin Morange ;

– à Saint Denis de 14h à 18h, fermeture du Barachois sur les RN1 et RN2 dans les deux sens. Des déviations seront mises en place par la rue Labourdonnais et la rue de Nice.