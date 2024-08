Retour en images : Le Rafale à La Réunion

La mission Pégase 2024 se déplace pendant quelques jours à La Réunion. Un Rafale, un A400M et un Phoenix A330 MRTT, sont à La Réunion pour un exercice militaire qui vise à préparer les forces armées à intervenir dans des zones loitaines.

Les Forces armées de la Zone Sud de l’océan Indien accueillent jusqu’à lundi plusieurs appareils de pointe de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Un Rafale, un cargo A400M et un ravitailleur en vol A330 MRTT sont installés pendant quelques jours à la base aérienne 181 de La Réunion. L’exercice Pégase 2024 vise à entraîner les forces armées à intervenir dans les territoires lointains de l’océan Pacifique et de l’océan Indien.