Retour du Dodo à Maurice : L’île aux Aigrettes évoquée comme lieu de réintroduction

L'entreprise scientifique américaine Colossal avait annoncé il y a un an la possibilité de faire revivre le dodo. Les essais cliniques sont en cours aux Etats-Unis alors qu'à l'île Maurice, la Mauritian Wildlife Foundation est à la recherche du meilleur endroit où réintroduire le dodo.

La société Colossal avait défrayé la chronique en janvier 2023 avec une annonce incroyable : Les scientifiques américains démarraient les essais pour ressusciter le dodo, oiseau mauricien disparu. La CNN a fait le point avec les chercheurs un an après cette déclaration et évoque les avancées en cours.

L’entreprise scientifique Colossal dit avoir réussi ses premiers tests. Le génome complet de l’oiseau a été recréé et des similarités ont été retrouvées chez le pigeon Nicobar. Les scientifiques vont comparer les génomes du Dodo et du pigeon Nicobar et ainsi modifier les cellules primordiales qui seront introduites dans un embryon de poulet. La société espère faire pondre par une poule un animal qui sera en tout point ressemblant au Dodo. Le patron de Colossal explique qu’aucune différence ne sera perceptible par les humains.

CNN rappelle que l’entreprise Colossal a déjà réussi une aventure similaire. Des cellules modifiées de poulet ont été injectées dans un embryon de canard. La canne a pondu un poulet qui a été mené à féconder une poule pour faire naître un coquelet.

Où réintroduire le Dodo ?

La fondation de protection de la vie sauvage, la Mauritian Wildlife Foundation (MWF), a pris contact avec l’entreprise Colossal selon CNN. L’objectif serait de réintroduire le Dodo à Maurice, d’où il vient.

Mais la fondation explique que le berceau naturel d’où vient le Dodo n’a pas été préservé. Beaucoup de la végétation a été remplacée par des cannes, est-il expliqué à la CNN.

Parmi les lieux de réintroduction proposés par la MWF, figurent le parc national de Rivière Noire mais aussi l’île aux Aigrettes où les espèces invasives sont moins présentes et pourraient même être déplacées.