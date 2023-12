Refus d’entrée sur le territoire confirmée pour les migrants sri lankais

Suspecté d’enlèvement, de séquestration et d’extorsion au sein d’un cercle de jeux illégal à Saint-André, Pascal Aboukir, un habitué des prétoires redouté par ses ennemis, est jugé depuis ce mercredi et jusqu’à vendredi devant la cour d’assises. Des faits graves et violents lui sont reprochés ainsi qu’à trois autres individus, Rudy Ory et Eric Tandrayen, assis à ses côtés dans le box des accusés de la rue Juliette Dodu et Jordan Viraye qui comparait libre.