Refonte des championnats : Yves Ethève refuse d’appliquer l’ordre de la FFF

Un match inattendu se joue entre la Fédération française de football et la Ligue locale. Le président Yves Ethève fait savoir que « les conditions dans lesquelles cette décision (de la FFF) est intervenue, comme son contenu, heurtent la ligue ».

Le président de l’instance du foot péi estime que la décision de la FFF « remet en cause à la fois la décision adoptée par l’assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2023 de supprimer la Régionale 2 et celle consécutive du comité directeur du 3 février 2024 organisant la Division 2 ».

Rappelons que début février, la ligue avait mis au vote la « refonte des championnats » en éclatant la Division 2 en une poule unique avec 14 clubs et deux autres poules « SUPR2 » de 12 clubs chacune. Une mesure applicable dès cette saison.

Face à ce changement survenu l’année même de l’engagement des clubs dans la saison 2024, certains présidents de club ont alerté l’instance suprême parisienne pour une clarification juridique de la situation. C’est ainsi que la Commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération Française de Football, saisie par le club saint-andréen FC Parfin, considère que la modification apportée à la Division 2 devait être abandonnée pour cette année.

Sans tarder, la LRF a contesté cette décision « auprès des instances concernées », c’est-à-dire devant le Comité national olympique et sportif français. Et c’est là que l’interprétation des textes diffère. Selon la Ligue, l’appel qu’elle a effectué serait suspensif. Autrement dit, la décision de la fédération ne serait « pas exécutoire et n’a aucune d’incidence sur nos compétitions en cours », estime Yves Ethève. Cette prise de position intangible vis-à-vis de la FFF était également l’occasion pour le patron du foot local de « rassurer nos clubs, nos partenaires institutionnels et privés, les supporters et tous les amoureux de notre discipline, sur la volonté de la ligue de respecter ses calendriers 2024. »

Contactée par le site sportif hexagonal Foot Amateur, la FFF indique quant à elle que la décision de sa commission fédérale est bien « exécutoire »… Balle au centre avant la reprise.