Préparatifs du Rallye de Petite Ile : VMRS, nouvelles règles et inscriptions

L'ASA Réunion annonce la mise à jour du format de sa compétition VMRS, qui sera intégrée au Rallye de Petite Ile - Sud Sauvage - ADA les 11 et 12 mai, avec des innovations comme de nouveaux points de contrôle et des moyennes ajustées pour diversifier les véhicules participants.

Le communiqué :

L’ASA Réunion est réputé précurseur à plus d’un titre. En ce qui concerne l’accession facilitée au sport auto Rallye, le club dionysien a innové au sortir de la crise Covid dès le Tour Auto Rallye de la Réunion 2021 en introduisant la série de doublure VMRS (Véhicules Modernes de Régularité Sportive). Accessible à Monsieur ou Madame “tout le monde” au volant d’une voiture de série, le VMRS ne nécessite que la prise d’une licence et l’engagement à l’épreuve.

Avec une caravane de plus en plus étoffée, le VMRS s’est désormais installé dans l’ensemble de nos épreuves sportives. Ce sont maintenant tous les clubs organisateurs de rallye et la Ligue elle-même qui intègrent ce rallye de doublure. De plus en plus de concurrents passent désormais du VMRS au Rallye Moderne. Ainsi, la fratrie Miranville vient du VMRS et Jean Delaunay fera son retour au Moderne cette année après plusieurs épreuves en doublure. De la même manière, le rookie Guillaume Grondin a fait le grand saut cette saison en passant de “la série” au rallye moderne à bord désormais d’une voiture évoluant en Volant 208.

Le VMRS est une discipline à part entière avec un plateau pour le moins varié. Des grosses “flat 6” teutonnes aux plus modestes VP françaises, le parc constituant ce rallye de doublure fait la part belle au pilotage et à la navigation. Bien que plus spectaculaires, les grosses cylindrées ne sont pas forcément les mieux classées. En effet, le VMRS prime comme son nom l’indique, le respect des moyennes horaires largement accessibles aux petites cylindrées. Le VMRS est également l’occasion pour les rookies de se familiariser avec la réglementation et le fonctionnement des tables de pointage etc… Par ailleurs, cette série permet aux engagés de s’affranchir des contraintes de mise en place de points d’assistance, les équipages évoluant à bord de voitures de série.

Souhaitant mettre à jour son format de course, l’ASA Réunion fait venir à la Réunion à l’occasion du Rallye de Petite Ile – Sud Sauvage – ADA organisé les 11 et 12 mai le référent national du VMRS: le Président de la Commission Régularité à la FFSA Robert Galli. C’est donc un nouvel élan qui est donné à cette discipline à part entière avec de nouveaux points POI (points de contrôle intermédiaires) et des moyennes proposées correspondant à la pluralité des voitures évoluant en VMRS. L’ASA Réunion met donc à jour ses process en gardant une main équitable pour tous les pratiquants existant et à venir en régularité.

La venue à la Réunion du référent national du VMRS permettra ainsi de consolider la transparence et la sportivité de ce rallye de doublure en mettant tous les pratiquants sur un pied d’égalité au départ de chacune de ses épreuves. Ce sont donc les standards nationaux qui prévaudront lors de la mise en œuvre de chaque épreuve estampillée VMRS par le club dionysien.

Alors que les engagements sont encore ouverts chez RS Sport dans le sud et chez Joel Technic Auto à Sainte-Marie jusqu’au lundi 29 avril, la caravane VMRS ne cesse de grandir et le Moderne dépasse allègrement les 60 engagés à ce jour. Attention, compte tenu des contraintes du parc d’assistance situé au Domaine du Relais, seuls les 99 premiers engagés seront retenus.