[Communiqué] Les candidats UPR à La Réunion pour les élections européennes

Le communiqué :

L’Union Populaire Républicaine, parti du Frexit vient de dévoiler la liste officielle « ASSELINEAU FREXIT » de ses 81 candidats aux élections européennes. Cette liste nationale, menée par son président fondateur François ASSELINEAU, fait la part belle aux Outre-mer et notamment à La Réunion puisque ce n’est pas moins de 3 candidats, issus de la délégation réunionnaise, qui y sont présents.

Florian BINET délégué départemental de l’UPR local y pointe en 13ème position. Réunionnais d’adoption depuis 20 ans, ce Possessionnais, père de 3 enfants, major de la police nationale à la retraite qui a exercé au centre départemental de formation de Saint-Denis comme moniteur puis au Commissariat de police du Port en tant qu’adjoint au chef des unités de voies publiques, s’investit désormais depuis plusieurs années sur notre île dans le domaine musical. Il a su redynamiser la délégation locale de l’UPR à la tête de laquelle il se trouve depuis l’année dernière.

À sa suite, on retrouve, en 40ème position, Patricia SEMENDJAN, militante très active et pilier de la délégation. Habitante de La Ravine des Cabris et mère d’une enfant, Patricia est assistante de gestion dans le BTP. Elle met toute sa belle énergie depuis plusieurs années déjà au service des idées prônées par l’UPR. Sa détermination et sa disponibilité en font une ambassadrice de premier plan sur les terres réunionnaises.

Enfin, Valérie DROUILLET, habitante de La Possession, secrétaire dans un cabinet d’expertise comptable de Saint Denis et militante convaincue, figure quant à elle à la 76ème position sur cette liste.

Dans le sillage de notre tête de liste François ASSELINEAU, nous avons à cœur de défendre le programme de l’UPR, à savoir : sortie de La France de l’Union européenne qui détruit le pays, de l’euro qui coule notre économie et de l’Otan qui nous mène tout droit vers une 3ème guerre mondiale. Ce faisant, La France retrouvera sa souveraineté, notamment par la maîtrise de sa politique économique et par son indépendance dans le cadre de sa politique internationale.

Notre crédo : le Frexit pour le pouvoir d’achat et la paix…

Accéder au Parlement européen permettra aux représentants de l’UPR, d’imposer le débat sur le Frexit en France et de dénoncer les dérives dangereuses de l’Union européenne.